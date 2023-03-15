Повздорив с контролером, пассажирка распылила в салоне автобуса газовый баллончик

По заявлению водителя и контролера, пассажирка в течение сорока минут спокойно ехавшая в полупустом салоне, внезапно вспылила, когда вошедший на остановке контролер сел рядом с ней на сиденье.

Женщина попросила его отсесть, получила отказ и вступила в словесную перепалку.

Из данных видеорегистратора, попавших в Сеть, ясно, что контролер долгое время пытается учить пассажирку хорошим манерам, а на ее попытку вернуть деньги за билет, чтобы покинуть автобус, отвечает, что средства, потраченные с банковской карты, назад не возвращаются.

Заканчивается скандал тем, что пассажирка покидает автобус на очередной остановке, в салон входят новые пассажиры, а в это время женщина оборачивается, просовывает в дверь руку с газовым баллоном и распыляет его содержимое.

Видно, как задыхавшиеся люди, прикрывая лица платками, выскакивают из автобуса.