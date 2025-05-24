Худощавый мужчина в черной куртке: близкие убитой пенсионерки на Урале дадут 300 тысяч за сведения о преступнике

Родственники 64-летней жительницы Екатеринбурга, которая была жестоко убита, пообещали вознаграждение за сведения о преступнике. Информатор может получить 300 тысяч рублей за любые достоверные данные, передает РИА Новости.

Пенсионерку убили еще 26 апреля, когда она возвращалась из салона красоты, куда ходила перед днем рождения подруги. Последние минуты жизни россиянки попали на видео камеры поезда. Она зафиксировала, как за женщиной идет некий худощавый мужчина в черной куртке. Плохое качество съемки не позволяет разглядеть лицо или составить фоторобот.

Из-за промедлений с поимкой злоумышленника близкие убитой пенсионерки потребовали увеличить числа оперативников, участвующих в розыске. А от себя они пообещали вознаграждение.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Подмосковье разыскивают послушника храма, который чуть не задушил дочь. Он совершил нападение на девочку и бывшую супругу, после чего сбежал.