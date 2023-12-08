Хозяйку свердловского приюта, где сгорели десятки животных, увезли в реанимацию

Хозяйку приюта в Екатеринбурге, в котором произошел пожар, доставили в реанимацию. Ее состояние удовлетворительное. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Напомним, что огонь охватил здание, в котором находилось около 40 кошек и собак. В итоге удалось спасти только 18 из них. Остальные сгорели заживо. Сама хозяйка приюта тоже пострадала. После случившегося ее отвезли в больницу. Сейчас она лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии токсикологического отделения. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Информацию о других пострадавших в результате пожара в Минздраве не подтвердили. Супруг хозяйки приюта от госпитализации отказался.

Ранее в Митино аферист обманул зоомагазин при покупке какаду за 250 тысяч рублей. При заказе птицы, мужчина потребовал оплату через перевод. А когда встречал доставку, то просто показал скриншот, что сумма была отправлена получателю. Однако даже через время магазин деньги так и не увидел.