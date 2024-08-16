«Хозяйка не в себе»: в Мытищах волонтеры обнаружили запертую в машине собаку

Волонтеры нашли хозяйку просидевшего двое суток в автомобиле пса из Мытищ. Об этом стало известно «Страстям».

16 августа СМИ сообщили о том, что жители подмосковных Мытищ заметили собаку, которая уже несколько дней сидит запертой в автомобиле. При этом хозяев питомца поблизости не было.

Нам удалось связаться с одной из волонтеров по имени Лана. Девушка рассказала, что сейчас собаку из машины забрала хозяйка, однако нет никаких гарантий того, что животное вскоре вновь не окажется в автомобиле.

«Хозяйка вернулась. Она немного не в себе. Она ее походу оставляет в машине на день и ночью забирает», — рассказала Лана.

Сообщается, что автомобиль находится на парковке по адресу ул. Стрелковая, дом 6.

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