Хозяева элитных кошек были недовольны: почему проводница на самом деле выбросила Твикса из поезда

Проводница могла выбросить кота Твикса из поезда из-за недовольства хозяев нескольких элитных животных. Они боялись, что гуляющий по вагону питомец заразит их породистых и дорогих кошек.

Об этом ИА Регнум рассказал осведомленный источник.

По его информации, в вагоне, помимо Твикса, находились три породистых кошки. Их хозяева выражали недовольство проводнице по поводу того, что кот разгуливал по вагону и мог заразить их дорогих животных.

По этой причине, говорит собеседник, она могла выбросить кота из поезда. По официально версии, женщина опросила пассажиров и, не найдя хозяина, выбросила животное.

Ранее сообщалось, что кондуктора из Самары перепутали с проводницей и затравили после смерти кота. Женщине пришлось на время сменить место жительства. Подробности читайте здесь.