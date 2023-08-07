Женщина забрала прах мужа Ангелины Вовк и поставила у себя дома

Женщина забрала прах второго мужа ведущей Ангелины Вовк – чешского художника Индржиха Гетца. С ним знаменитость состояла в браке 13 лет – с 1982 по 1995 годы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Гетц умер семь лет назад – в 2016 году. Вовк до сих пор вспоминает отношения с ним.

Несколько лет назад она решила поехать в Чехию на могилу бывшего супруга. Вместе с помощницей они отправились в родной город Гетца и пришли на местное кладбище. Там ей сказали, что Гетца нет.

Через общих друзей она выяснила, что произошло.

«Мы узнали, что у него уже после меня появилась женщина. Оказалось, что после смерти Индржиха она забрала его прах к себе домой, в Зальцбург. И он у нее стоит дома до сих пор», - сказала ведущая.

Общие друзья связались с женщиной и та заявила, что Вовк может приехать и увидеть прах бывшего мужа. Ведущая отказалась это делать.

Она полагает, что Гетца специально не захоронили – возможно, новая женщина не захотела расставаться с ним после ухода из жизни.

Ранее Вовк объяснила появление многочисленных синяков на руках. По словам ведущей, она делает капельницы.