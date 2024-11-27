Хотели посмотреть на китов: судно с туристами перевернулось и затонуло в Баренцевом море

В Баренцевом море, недалеко от поселка Териберка перевернулся и затонул прогулочный корабль с туристами. Они приплыли, чтобы посмотреть на китов.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Туристы отправились в тур на судне «Боец». При этом в день выхода в море действовало ограничение на судоходство из-за штормового предупреждения. Организаторы тура это знали, но набрали группу, пообещав показать китов. При этом очевидцы говорят, что китов там не было около двух месяцев – они могут появиться в декабре. Организаторы же сообщили, что морские млекопитающие должны появиться сегодня.

Группу набрали, и судно вышло в море в штормовую погоду, в итоге оно накренилось на бок. На борту были 9 туристов и капитан. Их удалось спасти – всех забрали очевидцы с других суден.

Как выяснил источник, на борту находились пятеро детей. В МЧС рассказали, что если оказаться в ледяной воде, человек умрет в течение 5 минут.

По факту происшествия начата проверка. К ней подключилась Северо-Западная транспортная прокуратура.

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