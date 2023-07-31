Хотели излечиться: семья из шести человек попала в больницу после тантрического ритуала

Шесть родственников госпитализировали в Индии после тантрического ритуала с ямой. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на News9Live.

По данным источника, семья организовала ритуал для оздоровления. Но что-то пошло не так, и все участники оказались в медицинском учреждении.

Случай произошел в округе Пратапгарх штата Уттар-Прадеш. Участники позвали четверых мастеров тантры из города Джаунпур. Все члены семьи мучились от определенных заболеваний.

Тантристы заявили, что для проведения ритуала необходимо подготовить дом соответствующе. В центре жилья должна была быть выкопана «огромная яма».

Ритуал начался поздно вечером. Утром из дома никто не вышел и соседи забеспокоились. Они пошли проверить, что случилось. Когда они вошли в жилище, то увидели, что вся семья лежит в бессознательном состоянии.

На данный момент участники ритуала находятся в больнице, их состоянию ничего не угрожает.

Подчеркивается, что тантристы из Джаунпура пропали. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски этих людей. Пострадавшие пока не могут дать показания, поэтому версию с ограблением полиция не выдвигает.

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