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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 11 мая 2024, 18:12
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Хотела сделать фотографию: школьница провалилась в шахту недостроенного здания и умерла

В Москве школьница погибла во время фотосессии в заброшенном здании .
Хотела сделать фотографию: школьница провалилась в шахту недостроенного здания и умерла

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели девочки 2009 года рождения в Москве. Ребенок упал в вентиляционную шахту и разбился насмерть, передает Telegram-канал Столичный СК.

Трагичный случай произошел сегодня, 11 мая. По данным правоохранителей, компания подростков проникла на территорию недостроенного здания, расположенного на улице Давыдковской, ради фотосессии.

В момент нахождения на 11 этаже девочка из компании сорвалась в вентиляционную шахту. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.

На место смертельного инцидента были вызваны стражи порядка. В настоящий момент они устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней.

Ранее в Москве 10-летняя школьница осталась без пальца после поездки на лифте. Врачи пытаются сохранить функциональность ее поврежденной руки.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Столичный СК
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
девочка
фотосессия