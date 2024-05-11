Хотела сделать фотографию: школьница провалилась в шахту недостроенного здания и умерла

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели девочки 2009 года рождения в Москве. Ребенок упал в вентиляционную шахту и разбился насмерть, передает Telegram-канал Столичный СК.

Трагичный случай произошел сегодня, 11 мая. По данным правоохранителей, компания подростков проникла на территорию недостроенного здания, расположенного на улице Давыдковской, ради фотосессии.

В момент нахождения на 11 этаже девочка из компании сорвалась в вентиляционную шахту. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.

На место смертельного инцидента были вызваны стражи порядка. В настоящий момент они устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней.

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