Хотела сделать фотографию: школьница провалилась в шахту недостроенного здания и умерла
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели девочки 2009 года рождения в Москве. Ребенок упал в вентиляционную шахту и разбился насмерть, передает Telegram-канал Столичный СК.
Трагичный случай произошел сегодня, 11 мая. По данным правоохранителей, компания подростков проникла на территорию недостроенного здания, расположенного на улице Давыдковской, ради фотосессии.
В момент нахождения на 11 этаже девочка из компании сорвалась в вентиляционную шахту. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.
На место смертельного инцидента были вызваны стражи порядка. В настоящий момент они устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней.
Ранее в Москве 10-летняя школьница осталась без пальца после поездки на лифте. Врачи пытаются сохранить функциональность ее поврежденной руки.