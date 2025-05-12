Потерял способность самостоятельно есть и пить: мужчина сделал глоток минеральной воды и получил ожоги желудка

Житель Испании попал в больницу после употребления минеральной воды в ресторане. У него диагностировали ожоги пищевода и желудка, передает Oddity Central.

По данным СМИ, 42-летний мужчина заказал минеральную воду в ресторане, сделал глоток и почувствовал нестерпимое жжение во рту. После этого он бросился в туалет.

По словам испанца, боль буквально ослепила его. Пострадавший посетитель ресторана уже не мог передвигаться без помощи друзей. Из заведения его доставили в больницу.

На 15 дней мужчина потерял возможность самостоятельно есть и пить. Сейчас состояние пациента улучилось, однако врачи до конца не знает, сможет ли он восстановиться совсем.

Ранее сообщалось, что мать и дочь напоили антисептиком вместо коктейля. Они написали заявление в полицию после посещения кафе.