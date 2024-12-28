Старшеклассники полгода насиловали школьницу в российском городе

В Дагестане старшеклассники насиловали 15-летнюю девочку, накачивая наркотиками. Издевательства над несовершеннолетней продолжались на протяжении семи месяцев, сообщает Telegram-канал Readovka.

Шестиклассница познакомилась с девятиклассником из Хасавюртовского района в 2022 году. Парень ухаживал за девочкой, дарил подарки, задавал интимные вопросы и даже обещал жениться. Он постоянно домогался до школьницы во время прогулок и однажды насильно склонил ее к половому акту. После все повторилось — старшеклассник давал подруге наркотики, чтобы та не сопротивлялась.

Позже девушка узнала, что парень делает то же самое с другой школьницей. Она поругалась с юношей и какое-то время не виделась с ним. После он выманил подругу на встречу и пообещал, что раскаивается в содеянном. Однако насильник заявил, что ей якобы придется заниматься интимом с ним и его друзьями, иначе он выложит в Сеть ее интимные фото. С того момента, по словам подростка, ее вывозили в лес и накачивали наркотиками, а после насиловали. Девочка пояснила, что обидчикам было от 16 до 18 лет — они также принимали запрещенные вещества.

В этом году семья девочки переехала в Хасавюрт, но парень нашел ее и там. Не выдержав постоянного насилия, она пыталась покончить с собой. Попав в больницу, школьница рассказала обо всем медикам. Позже подросток написала заявление в полицию, но его не приняли, говорят родственники пострадавшей. Спустя время неизвестные вломились в дом и избили ее отца. Семья подростка боится за свою жизнь.

Управление СКР Дагестана начало разбирательство по факту произошедшего.

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