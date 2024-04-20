Хотела переплыть реку на розовом фламинго: девушка рискнула жизнью ради контента в соцсетях

Девушка из Нижнего Новгорода захотела переплыть Волгу на надувном фламинго ради контента в соцсетях и едва не лишилась жизни. Течение отнесло блогершу к самому центру реки. Об этом сообщает Kp.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

Любительницу экстрима спас случайный очевидец. Он заметил, как девушку отнесло от берега к центру реки и сразу вызвал бригаду спасателей. Специалисты забрали блогершу на надувной лодке и доставили ее на берег.

Как оказалось, девушка хотела проплыть на небольшом расстоянии от берега, чтобы потом выложить забавные кадры с фламинго в социальные сети. Теперь же она обещает больше не совершать таких необдуманных поступков.

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