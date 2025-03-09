Хотела остановить выпадение волос: россиянка получила заражение крови и лысины после мезотерапии

Жительница Уфы решилась на популярную процедуру в одной из городских клиник. Однако после нее 29-летней девушке потребовалась куда более серьезная помощь — у нее произошло заражение крови и стали образовываться лысины.

Уфимка решилась на процедуру под названием мезотерапия, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По словам россиянки, она почувствовала недомогание сразу же после процедуры.

Самостоятельно стабилизировать состояние не получилось, поэтому девушка обратились за помощь к медикам. В больнице она провела восемь дней. У пациентки зафиксировали сепсис. По информации СМИ, ответственные за случившееся даже не принесли свои извинения.

Ранее сообщалось, что в Молдавии 35-летняя блогер Любовь Бабуцки умерла в салоне красоты. Она решилась на процедуру под названием «Морфеус».