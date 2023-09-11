Говорили семье, что все в порядке: подробности смерти петербурженки после липосакции

Появились новые подробности смерти женщины в Санкт-Петербурге, которая лишилась жизни после сделанной липосакции в клинике пластической хирургии. Врачи до последнего не говорили родным пациентки, что ее состояние ухудшилось. Сутки они заверяли, что все в полном порядке. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Как стало известно СМИ, о переводе 47-летней россиянки в Центр экстренной медицины имени Никифорова близкие узнали уже за пару часов до ее смерти. Остальное же время они были уверены, что ничего серьезного не происходит, так как специалисты упоминали лишь легкую анемию.

Также подозрений по поводу плохого состояния женщины не возникало, так как после операции с ней общалась 18-летняя дочь. В разговоре она упомянула, что чувствует себя нормально.

Напомним, что по факту смерти петербурженки начались проверки. Предположительно, она могла скончаться от тромбоэмболии. Известно, что перед операцией пациентка сдавала необходимые анализы, которые не вызывали опасений у врачей, именно поэтому и была разрешена операция.

Ранее в Волгоградской области 10-летний мальчик сломал позвоночник на занятии по акробатике.