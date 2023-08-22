Хотела нырнуть в бассейн, но случайно прыгнула на голову отдыхающей: у девушки травма позвоночника

24-летняя девушка решила отдохнуть в открытом бассейне в районе Южное Бутово. Однако прямо оттуда ей пришлось отправиться в больницу. Дело в том, что на голову москвички прыгнула девочка-подросток. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Врачи обнаружили у пострадавшей растяжение мышц шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей головы. Ближайшие две недели девушке придется носить специальный ортопедический воротник.

Родители ребенка, который решил неаккуратно нырнуть в бассейн, договорились с посетительницей СПА-комплекса в досудебном порядке. А вот к самой организации у девушки осталось несколько вопросов. Например, она не понимает, почему детям спокойно разрешили прыгать с бортиков, а также кто следит за количеством отдыхающих и безопасностью в бассейне.

Ранее мы писали, что в Москве девушке сделали неудачную ринопластику. После операции она осталась с торчащей костью в носу и теперь требует у клиники 14,5 миллиона рублей компенсации.