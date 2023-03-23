Хотела напугать родителей: семиклассница выпрыгнула из окна школы из-за тройки в четверти

В одной из школ Краснодарского края произошло ЧП. 13-летняя ученица, узнав от педагога о плохой оценке за четверть, решила выпрыгнуть из окна на третьем этаже. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.

Девочка обучается в седьмом классе учебного заведения в селе Дефановка. Недавно школьникам озвучили отметки, которые будут записаны в журнале, и, как выяснилось, не все постарались на хороший результат. Подросту поставили тройку, и это стало для нее настоящей трагедией, так как она понимала, что дома ее будут ругать родители. Чтобы предотвратить конфликт с мамой и папой и напугать их, она во время перемены открыла окно на третьем этаже и выпрыгнула из него.

Школьнице удалось выжить, но она получила серьезные травмы. В больницу девочку госпитализировали с компрессионным переломом трех позвонков. Во время разговора с врачами она призналась, что не хотела умирать. Ее целью было лишь припугнуть родителей.

Отметим, что семиклассница растет в благополучной семье. На учете она не состоит у социальных работников, да и раньше странного поведения за ней не наблюдалось.

Ранее девочку-подростка пригласили на вечеринку сверстницы, но торжество оказалось фальшивым. Ее связали, избили и изрезали, после чего отпустили, пригрозив смертью семьи, если она кому-нибудь расскажет.