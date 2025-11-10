«Хотела нанести ей физическую боль»: москвичка объяснила, за что толкнула школьницу на рельсы в метро

Пенсионерка из Москвы, которая в метро толкнула 13-летнюю девочку на рельсы, объяснила причину своего поступка. Женщину задержали правоохранители.

Инцидент произошел на станции метро «Таганская». В полиции задержанная заявила, что сделала это якобы из-за громкого смеха подростка и «слишком пристального взгляда» ребенка. Кадры с допроса публикует mk.ru.

«Рядом стояла девочка, которая громко смеялась и смотрела на меня. Я посчитала это личным оскорблением и захотела нанести ей физическую боль. Я толкнула ее, и она прыгнула на рельсы», — рассказала женщина.

Далее, по словам пенсионерки, она стояла и смотрела, как школьницу поднимали обратно на платформу. Девочку удалось достать до приезда поезда. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Сообщалось, что в подземке подросток разговаривала со своими близкими, когда пожилая женщина сделала ей замечания из-за слишком громкого разговора.

Ранее мы писали о том, как в московском метро, на станции метро «Юго-Западная», неизвестный взорвал страйкбольную гранату и ранил ребенка.