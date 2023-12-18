Хотел заступиться за жену: подробности драки россиянина с полицейскими на концерте «Руки вверх»

В июле этого года пьяный россиянин избил полицейских, не пустивших его на концерт группы «Руки вверх!» в Москве. Накануне 48-летнему мужчине вынес приговор Хамовнический суд столицы. Оказалось, что дебошир решил заступиться за свою жену.

В день выступления группы у супруги мужчины был день рождения. Они отметили праздник в ресторане с друзьями. Муж виновницы торжества позднее рассказал, что выпил тогда 400 граммов водки. После они отправились на концерт, который проходил в «Лужниках».

При входе на Большую спортивную арену пару попросили пройти через рамки металлоискателя. Друзья подарили имениннице хрустальный бокал для вина — охранники пояснили, что с ним нельзя посетить концерт и предложили паре сдать его в камеру хранения. Пара пыталась выяснить, где находится склад для вещей. Кто-то из полицейских грубо сказал жене мужчины: «Иди ищи сама». Это вывело из себя супруга женщины.

«Вдобавок стражи порядка запретили упаковывать бокал в файл, пояснив, что для его хранения нужна отдельная сумка. Все это привело недовольного посетителя в такую ярость, что он начал драться с полицейскими», — пишет mk.ru.

В итоге пострадали два патрульных спецполка, отвечающие за охрану порядка на концерте. Одного из них мужчина несколько раз ударил по лицу, а второго — по ноге.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Мужчина признался, что так поступил в результате алкогольного опьянения. Суд назначил ему два года лишения свободы условно.

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