Хотел зарезать и шурина: жертв экс-кандидата в депутаты Твери могло быть больше

Экс-кандидат в депутаты гордумы и общественник из Твери Евгений Никольский взят под стражу. Его обвиняют в убийстве супруги. Однако жертв, по данным Kp.ru, могло быть больше. Мужчина планировал зарезать еще и шурина.

Никольский совершил нападение на супругу после того, как она захотела расстаться с ним. Вооружившись ножом он приехал к ней в село, где и совершил преступление. Он изрезал жену, а затем, как утверждают местные жители, бросился на ее брата.

Однако шурин смог дать отпор экс-кандидату в депутаты. Он ударил Никольского домкратом по голове, от чего тот потерял сознание. В связи с этим обвиняемого доставили в больницу. Оттуда же он ездил на заседание по избранию меры пресечения.

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