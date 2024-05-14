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Опубликовано 14 мая 2024, 17:34
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Хотел зарезать и шурина: жертв экс-кандидата в депутаты Твери могло быть больше

Убивший жену экс-кандидат в депутаты Твери хотел зарезать и ее брата.
Хотел зарезать и шурина: жертв экс-кандидата в депутаты Твери могло быть больше

© Freepik

Экс-кандидат в депутаты гордумы и общественник из Твери Евгений Никольский взят под стражу. Его обвиняют в убийстве супруги. Однако жертв, по данным Kp.ru, могло быть больше. Мужчина планировал зарезать еще и шурина.

Никольский совершил нападение на супругу после того, как она захотела расстаться с ним. Вооружившись ножом он приехал к ней в село, где и совершил преступление. Он изрезал жену, а затем, как утверждают местные жители, бросился на ее брата.

Однако шурин смог дать отпор экс-кандидату в депутаты. Он ударил Никольского домкратом по голове, от чего тот потерял сознание. В связи с этим обвиняемого доставили в больницу. Оттуда же он ездил на заседание по избранию меры пресечения.

Ранее в Москве мужчина ударил сына лопатой и напал на жену. Глава семьи вспылил из-за запрета пить водку.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
нападение
убийство
депутат