Хотел увести домой: мужчина приставал к 12-летней девочке, когда она вышла выбросить мусор

В ЯНАО подвыпивший мужчина преследовал 12-летнюю девочку и настойчиво приглашал ее к себе домой. Очевидцы пожаловались на незнакомца, который приставал к ребенку. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, все произошло в Надыме, когда юная жительница пошла выбрасывать мусор. Она попалась на глаза мужчине в темной куртке и темных штанах. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения и звал ребенка к себе в гости.

«[Услышав] предложение мужчины, ребенок испугался и пошел быстрее в сторону подъезда», — сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

Родители рассказали, что их дочь прибежала домой в слезах и выглядела напуганной. Взрослые вышли на улицу, но незнакомец уже скрылся.

Журналисты связались с пресс-службой УМВД по ЯНАО, где им сообщили, что после инцидента правоохранители уже проводят проверку.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье задержали таксиста, который домогался школьницы на глазах у сестры. Подросток и ее сестренка ехали в такси одни, без сопровождения взрослых. Родственники гостили у бабушки, а на машине возвращались домой в Балашиху. Отмечается, что водитель приставал к 15-летней пассажирке, трогал ее и пытался поцеловать. Все это происходило прямо в машине на глазах у ее восьмилетней сестры.