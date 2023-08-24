Угрожали применить нож, размахивали пистолетом: банду подростков накрыли под Петербургом

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетних, которые держали в страхе жителей поселка Янино в Ленинградской области. Подростки совершали разбойные нападения, а также угрожали жертвам расправой, пишет РИА Новости.

Проживающие в Янино люди заполонили социальные сети фотографиями и видео с участниками банды, на которых они пристают к сверстникам. На записях малолетние хулиганы унижают, избивают школьников, а один раз и вовсе угрожали применить нож.

Помимо холодного оружия, юноши носили с собой огнестрельное. Мальчику, ставшему жертвой нападения, грозились прострелить колени, если он не отдаст футболку. Однако трагедией дело не закончилась — в ситуацию вмешались стражи порядка. После многочисленных обращений местных жителей они задержали участников сообщества. Малолетних хулиганов доставили в отдел, по факту совершенных ими деяний возбуждено уголовное дело. Все задержанные дети оказались из семей мигрантов.

Ранее психолог Анна Дунаева рассказала сайту «Страсти» о подростковой жестокости и ее масштабах. По ее словам, в первую очередь на поведение несовершеннолетних влияет семья и социум.