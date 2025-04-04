Влюбленные подростки пытались сбежать из интерната на угнанной машине и чуть не убили мужчину

Влюбленные подростки, которые сбежали из реабилитационного центра на автомобиле воспитателя, чуть не сбили мужчину. Пара хотела добраться до Сочи, но за ними устроили погоню. Во время поездки они чуть не убили человека. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло в Павловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Двое подростков – 15-летняя девушка и 16-летний парень влюбились и решили сбежать. Они уговорили еще одного воспитанника, которому 13 лет.

Молодые люди вылезли через окно, украли ключи одного из воспитателей и выехали на трассу. Но их заметили сотрудники ГИБДД. Водитель останавливаться не стал, а поехал дальше. На КПП они пролетели так, что чуть не сбили сотрудника. В итоге они врезались, и машина остановилась. Двух беглецов удалось поймать, а вот третьему удалось скрыться. Его поисками занимаются.

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