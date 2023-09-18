Хотел совершить суицид, но передумал: шизофреник взорвал в парке собственную мать

Мужчина, страдающий от шизофрении, взорвал пожилую мать в одном из парков Санкт-Петербурга. Взрывчатка разорвала женщине горло, пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Случайные прохожие видели, как мужчина и женщина сидели под деревом, ковырялись в странной коробке, стоящей на земле, и постоянно смотрели по сторонам. Все это время женщина пыталась скрыть коробку от лишних глаз.

Потом раздался взрыв. Мужчина сразу убежал, а его спутница осталась сидеть под деревом с зажигалкой в руке и разорванным горлом.

Сбежавшего мужчину быстро задержали стражи правопорядка. Им оказался 39-летний сын погибшей. По его словам, они вместе с 64-летней матерью хотели совершить парный суицид, но в последний момент он передумал. Петербуржец добавил, что борется с шизофренией.

На данный момент специалисты проверяют диагноз задержанного и выясняют, из чего было изготовлено взрывное устройство. Если диагноз мужчины не подтвердится, ему будет грозить до 15 лет колонии за убийство.

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