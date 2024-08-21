СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 21 августа 2024, 14:16
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Хотел сделать снимок: отчим, случайно застреленный пасынком, зашел в опасную зону ради фотографии

Застреленный в Реутове мужчина хотел сфотографировать пасынка с ружьем в руках .
Хотел сделать снимок: отчим, случайно застреленный пасынком, зашел в опасную зону ради фотографии

© Freepik

Трагичный случай оборвал жизнь мужчины в подмосковном Реутове. Его застрелил пасынок во время похода в тир. По данным mk.ru, отчим оказался в опасной зоне из-за желание сделать фотографию.

Вечером мужчина отправился вместе с коллегами пострелять в тир. С собой он взял пасынка. Какое-то время отчим самостоятельно обучал пасынка всему, что знал, а потом, решил заснять на фото досуг.

Житель Подмосковья отошел на дистанцию и внезапно получил пулю. Оказалось, что подросток растерялся и случайно выстрелил. Ранение, полученное отчимом, оказалось серьезным. Тот скончался еще до приезда медиков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о непреднамеренном убийстве.

Ранее в Новой Москве был убит экс-работник Внуковского авиаремонтного завода. Мужчину нашли мертвым в собственном доме.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
тир
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