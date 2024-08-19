80-летняя жена выжила: в Новой Москве убит экс-работник Внуковского авиаремонтного завода
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В Новой Москве нашли убитым экс-работника Внуковского авиаремонтного завода Виктора Селезнева. 82-летний полковник авиации найден в собственном доме.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Рядом с Селезневым нашли 80-летнюю супругу, но женщину удалось спасти. Она была доставлена в больницу.
У обоих были ожоги конечностей и травмы головы. По данным источника, преступник пытался сжечь дом. Пожар заметили соседи, они вызвали экстренные службы.
Столичный СК сообщал, что тело пенсионера и женщину с телесными повреждениями обнаружили 19 августа в деревне Ярцево. Была организована проверка, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось о смерти экс-кандидата в депутаты тверской Гордумы Евгения Никольского, который убил жену и рассказал об этом в соцсетях.