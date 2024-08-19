80-летняя жена выжила: в Новой Москве убит экс-работник Внуковского авиаремонтного завода

В Новой Москве нашли убитым экс-работника Внуковского авиаремонтного завода Виктора Селезнева. 82-летний полковник авиации найден в собственном доме.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Рядом с Селезневым нашли 80-летнюю супругу, но женщину удалось спасти. Она была доставлена в больницу.

У обоих были ожоги конечностей и травмы головы. По данным источника, преступник пытался сжечь дом. Пожар заметили соседи, они вызвали экстренные службы.

Столичный СК сообщал, что тело пенсионера и женщину с телесными повреждениями обнаружили 19 августа в деревне Ярцево. Была организована проверка, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о смерти экс-кандидата в депутаты тверской Гордумы Евгения Никольского, который убил жену и рассказал об этом в соцсетях.