20 лет скрывался под именем покойника: задержали россиянина, убившего трех человек

В России задержали подозреваемого в тройном убийстве, который 20 лет скрывался под именем покойника. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сами убийства случились 23 года назад. Жителя задержали в городе Когалым в Ханты-Мансийском автономной округе – Югре. Именно там он скрывался под именем умершего 20 лет назад человека.

По словам Ирины Волк, в августе 1999 года в деревне Беласовка Нижегородской области подозреваемый в нетрезвом состоянии проник на частную лесопилку, где ножом зарезал владельца предприятия и его брата. После чего зашел в жилой дом на том же участке и убил еще одного мужчину.

После трех убийств злоумышленник скрылся. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

«Более двадцати лет оперативники и участковые уполномоченные полиции вели поиски обвиняемого. В этом году ими было установлено, что разыскиваемый скрывается на территории города Когалым под именем умершего в 2003 году мужчины», – подчеркнула Волк.

Задержание провели нижегородские полицейские, которые отправились в Когалым в служебную командировку. Саму операцию фиксировали на видео, группе оперативников удалось быстро окружить и скрутить беглеца.

«Ну что, все-таки мы тебя нашли. 24 годочка – как один день», – сказал задержанному сотрудник полиции.

Отмечается, что задержанный сознался в преступлении после поимки. Также его личность подтвердили при помощи геномной экспертизы.

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