Хотел преподать урок супруге и всем женщинам: американец утопил ребенка в ведре со стиральным порошком

Жестокое убийство трехмесячного ребенка произошло в США. Молодой отец расправился с сыном, чтобы преподать жене и всем женщинам некий «урок», передает Mirror.

По данным следствия, 29-летний американец положил своего маленького сына в ведро со стиральным порошком, а затем закрыл крышку. Оставив ребенка умирать, глава семейства пошел в соседнюю комнату и жестоко напал на мать ребенка.

Мужчине было безразлично, что произойдет дальше. Ему хотелось что-то донести до супруги и других женщин своим поступком. В итоге убийца предстал перед судом. За расправу над сыном он получил 62 года лишения свободы, а за нападение на жену — еще 30.

Ранее в Соединенных Штатах мать убила шестилетнего сына во время обряда по изгнанию демона. По словам женщины, она действовала с разрешения некого бога.