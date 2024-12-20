Хотел напугать учителя: школьник взорвал патрон на уроке и ранил одноклассника

Медики госпитализировали девятиклассника в Иркутской области. Несовершеннолетний получил травму прямо на уроке. Другой ученик взорвал патрон, чтобы напугать учителя, но в итоге задело его товарища.

Инцидент произошел в одном из образовательных учреждений Железногорска-Илимского. По данным Telegram-канала Babr Mash, девятиклассник принес с собой на урок географии строительный патрон, который сдетанировал после нагревания. В результате случившегося пострадал другой подросток — у него зафиксировали травму головы. Сейчас несовершеннолетний в больнице.

По словам родителей, ребята насобирали гильзы после митинга в честь воинов, погибших в Чеченской войне. Они подняли их с мемориала и принесли в школу.

Ранее школьницы избили сверстницу и похвастались, что попали на канал главы Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулиной. По факту случившегося возбудили дело.