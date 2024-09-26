Хотел доказать возлюбленной, что сможет «уложить качка»: москвич проломил соседу череп колбой от кальяна

Тренер одного из московских фитнес-клубов погиб в результате нападения. Полицейские задержали 25-летнего жителя столицы РФ, который расхрабрился перед возлюбленной и заявил, что сможет «уложить качка», передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, нападение произошло внезапно. Тренер зашел к себе в квартиру, а со спины на него налетел сосед с колбой от кальяна. Он разбил изделие об голову оппонента, а после ударил его осколком. Еще какое-то время агрессивный москвич избивал жертву ногами.

Рано утром пострадавшего тренера обнаружила супруга. Она вызвала скорую и полицию. В больнице избитый спортсмен скончался, а его соседа задержали по подозрению в убийстве. По словам близких москвича, который устроил расправу, он обещал это сделать своей девушке.

Ранее победительница «Пацанок» Татьяна Каширина разбила голову девушке. Конфликт произошел в одном из ресторанов Москвы.