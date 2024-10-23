Хотел, чтобы ему поклонялись: полиция задержала фермера, который держал людей в рабстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего фермера-цыгана Раджа Лиманского. Его подозревают в использовании рабского труда, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, мужчина заставлял людей трудиться за минимальную плату и держал их в заложниках. От действий плантатора пострадали 18 человек. Ежедневно они должны были выполнять тяжелые работы на полях. Помимо этого, Лиманский заставлял пленников поклоняться ему.

В итоге одну из узников удалось позвонить по телефону. Вскоре полицейские нашли злополучную ферму. Пять человек уже написали заявления на бывших хозяев. А по факту использования рабского труда возбуждено уголовное дело.

Ранее вернувшийся с СВО мужчина взял в заложники пассажирку автобуса в Архангельске. У мужчины, по данным СМИ, начались галлюцинации.