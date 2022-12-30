Хороший Дед Мороз и конкурсы интересные: московский корпоратив закончился массовой дракой

На юге Москвы произошла массовая драка в ходе новогоднего корпоратива. В полицию на допрос доставили десять человек.

В столичном МВД сообщили, что изначально потасовка произошла между двумя участниками, и позже в нее ввязались остальные. В итоге драка перешла в массовую, и пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов.

При этом серьезно пострадавших в драке не было. А на одного гражданина из коллектива составили административный материал о мелком хулиганстве.

Напомним, что недавно в Ростове-на Дону произошел схожий инцидент. Там сотрудники разных компаний отмечали новогодние корпоративы, и в какой-то момент веселье переросло в конфликт. Посетители заведения устроили драку, в которой приняли участие около десяти человек.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина напилась на корпоративе до состояния комы.