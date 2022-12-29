Вот так корпоратив: петербурженка напилась до состояния комы

Загадочная история, произошедшая с жительницей Санкт-Петербурга нуждается в тщательном расследовании.

На данный момент известно только о том, что девушку, побывавшую на предновогоднем корпоративе, привезли домой на такси в бессознательном состоянии.

Только потом выяснилось, что состояние это вообще-то диагностируется как «крайне тяжелое».

Тело несчастный была покрыто синяками, возникновение которых ни она, ни её знакомые объяснить пока не могут.

Спустя сутки от полученных увечий тридцатипятилетняя петербурженка впала в кому. И только тогда заботливые соседи по коммунальной квартире вызвали скорую помощь, которая, доставив россиянку в больницу, моментально определила ее в отделение... токсикологии!

Оказалось, женщина была буквально пропитана спиртом.

Как можно было напиться до такого состояния выяснить, вероятно, возможным уже не представляется.

Однако, подняв необходимые документы, врачи установили, что несколько лет назад Светлана (имя изменено) уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за незаконное хранение наркотических средств.