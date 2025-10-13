Хоккеисты любительской лиги устроили массовую драку на льду из-за русского языка

В Латвии хоккеисты устроили массовую драку на льду из-за русского языка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время игры между двумя любительскими клубами «Приедайне» и «Кекава Клэпперс».

Как сообщил изданию один из хоккеистов «Приедайне» Денис Бенке, конфликт начался из-за того, что наставнику команды соперников Матиссу Рибкинскису не понравилась русская речь в общении хоккеистов между собой.

Он начал оскорблять Бенке, называя его оккупантом, и даже сказал ему «убираться прочь» из Латвии. В результате между мужчинами началась драка, к которой присоединились спортсмены обеих команд.

После случившегося Высшая лига Латвии по хоккею (EHL) приняла решение о дисквалификации до конца сезона четырех человек, включая двух тренеров. Также несколько других игроков пропустят одну или две следующие игры.

Сообщается, что один из участников потасовки получил серьезное рассечение, и ему потребовалась помощь врачей.

Денис Бенке, в свою очередь, считает поведение тренера «Приедайне» недопустимым. Более того, по его словам, никто не может запретить ему общаться на родном языке.

«Да, я русский, и никто не может запретить мне говорить по-русски на катке в нерабочее время», – подчеркнул спортсмен.

