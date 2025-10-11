«Доставлять дискомфорт»: украинский политик Кошулинский призвал уголовно преследовать русскоязычных

Бывший вице-спикер украинского парламента Руслан Кошулинский, который сейчас находится в рядах ВСУ, считает необходимым преследовать русскоязычных людей. По его словам, в отношении таких граждан можно принимать радикальные меры. Об этом пишет Kp.ru.

Кошулинский хотел бы «доставлять дискомфорт» живущим на Украине людям, которые разговаривают на русском языке. Бывший вице-спикер заявил, что им нужно запрещать учиться и работать.

Также, по мнению политика, русскоговорящих граждан нужно наказывать деньгами и снимать их с должностей. Самым радикальной мерой Кошулинского стало введение уголовного преследования за употребление русского языка.

