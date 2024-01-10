Хоккеиста нашли мертвым у многоэтажки в Санкт-Петербурге

У многоэтажного дома в Санкт-Петербурге обнаружили мертвым 16-летнего хоккеиста. Незадолго до трагедии он общался с матерью в мессенджере.

Подробности сообщает сайт Kp.ru.

Тело школьника обнаружили у 26-этажного дома, расположенного на Бестужевской улице. Его нашли прохожие.

Неизвестный мужчина позвонил в полицию. Правоохранители направили тело в морг.

Известно, что умерший был профессиональным вратарем, тренеры возлагали на юношу большие надежды и считали перспективным игроком. Он воспитывался в полной семье. Полиция рассматривает несколько версий случившегося. Какие именно, не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти 38-летнего хоккеиста Дмитрия Горбунова в Екатеринбурге. Его сердце остановилось во время операции.