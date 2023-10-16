Хоккеиста «Амура» оштрафовали на 6,5 млн рублей за прыжок на чужую машину

Нападающего хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александра Хохлачева оштрафовали на 6,5 миллиона рублей из-за устроенного им дебоша после поражения от «Ак Барса» в КХЛ в Хабаровске.

По данным Telegram‑канала 112, наказание может быть отменено, и хоккеист сохранит свою месячную зарплату, если проявит себя в выездной серии игр клуба. В частности, первый матч против «Трактора» состоится 17 октября в Челябинске. При этом Хохлачев не забивал 11 матчей подряд.

14 октября, хоккейная команда «Амур», за которую играет Александр Хохлачев, уступила в домашнем матче казанскому клубу «Ак Барс». Спортсмен покинул лед, так и не забив ни одной шайбы, а после устроил дебош на одной из улиц Хабаровска.

Руководство хоккейного клуба «Амур» выступило с официальным заявлением, в котором назвало неприемлемым поведение Хохлачева.

Ранее мы писали, что после матча в Хабаровске Хохлачев забрался на автомобиль местного жителя и несколько раз прыгнул на нем. Позже спортсмен объяснил свое поведение шуткой. Владелец автомобиля возмутился поступком форварда, но хоккеист отказался извиниться за свой поступок.