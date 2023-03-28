Ходила на какие-то курсы: умершая в Москве студентка рекламировала разные лекарства знакомым и отцу парня

Студентка Анна Коляда, умершая после капельницы с препаратом на основе плаценты, настаивала, чтобы отец парня присоединился к приему инъекций. Об этом рассказал сам мужчина.

По его словам, девушка «предлагала препараты разные, чтобы желудок лучше работал». Мужчина страдал язвой желудка.

«Она привезла мне флакон и сказала: «Пейте вот этот, будет лучше заживлять», - сообщил он телеканалу «360».

Также мужчина подчеркнул – возлюбленная сына «всегда что-то советовала». По его информации, Коляда училась «на каких-то курсах», где применялись новые препараты. «Она старалась их внедрить в свою практику», - сказал мужчина.

О семье Коляды известно не так много: она родом из Брянска, мама -педагог.

Напомним, студентка и ее парень собирались укрепить иммунитет после коронавируса. Однако случилось необратимое: девушка приготовила раствор и оставила его на три дня. В итоге оба отравились средством – юноша чудом остался жив, а его подруга умерла. О препарате, который употребили молодые люди, известно, что он разрешен для применения, но с некоторыми оговорками.