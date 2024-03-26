Не давал есть и держал на цепи: в петербургской квартире нашли 12-летнюю девочку-маугли

В одной из квартир Санкт-Петербурга нашли 12-летнюю девочку-маугли, которую родной отец держал взаперти. Он пристегивал ее к батарее и наказывал, не давая еду. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, мужчина с дочерью приехал в северную столицу России из Белоруссии после того, как мама школьницы столкнулась с алкогольной зависимостью. Уже в Петербурге отец перестал выпускать подростка из дома. Он держал ее на цепи, чтобы та никуда не уходила. А если девочка делала то, что не нравилось родителю, он оставлял ее голодной.

Об издевательствах над ребенком стало известно после того, как он поступил в больницу. Несовершеннолетняя во время одной из ссор с отцом сильно ударилась рукой о стенку, из-за чего ей потребовалась помощь медиков. В клинике она и рассказала о методах воспитания папы.

После произошедшего школьницу поместили в социальный приют для детей. Других родственников в Петербурге у нее нет. На сегодняшний день ее судьба находится под вопросом. С ней работают психологи.

Ранее в Волгоградской области нашли труп новорожденной девочки на мусорном полигоне.