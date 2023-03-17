Ходил по поселку и издевался над собаками: поджегший людей слесарь в Подмосковье был бешеным

16 марта стало известно о ЧП, произошедшем в управляющей компании подмосковного поселка Горки-25. Неадекватный мужчина из-за попытки руководства уволить его с работы решил отомстить коллегам и пришел около 11 утра в здание с агрегатом для опрыскивания растений. Сначала он облил из него людей горючей жидкостью, а затем стал поджигать.

Издание mk.ru выяснило некоторые подробности произошедшего. Один из свидетелей, подписывающий в этот момент документы на теплоснабжение в коммунальной службе, рассказал, что услышал шум в одном из соседних кабинетов. А после в коридор выбежал мужчина и стал кричать: «Нас подожгли: вызывайте срочно «скорую» и пожарных».

Огонь удалось довольно быстро ликвидировать, а поджигателя задержать. Выяснилось, что 55-летний слесарь до недавнего времени работал в управляющей компании, но еще раньше служил в Вооруженных силах, откуда ушел по наступлению срока пенсии.

Местные жители поселка рассказали, что обвиняемый и раньше часто пользовался агрегатом не по назначению, да и в принципе он отличался неадекватным поведением. Он ходил по улицам со своим приспособлением за спиной и поджигал при помощи него бездомных собак. Именно из-за неуравновешенного характера его собирались уволить с работы, но не успели. Слесарь расправился с коллегами раньше.

По информации издания, больше всего от действий мужчины пострадала заместитель начальника управляющей компании. Свидетели отмечали, что ее поливами из огнемета, но самом же деле были использованы горючая жидкость и спички. Женщина получила сильные ожоги и, уже выбежав на улицу, потеряла сознание. Также серьезно пострадали еще трое человек. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.

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