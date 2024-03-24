Помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер погибла при теракте в «Крокусе»

Помощница директора рок-группы «Пикник» Екатерина Кушнер, пропавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле», погибла.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память», - говорится в официальном сообщении на странице группы «ВКонтакте».

Ранее участники коллектива сообщили, что потеряли во время теракта в «Крокусе» помощницу директора и до сих пор не могут найти ее.

Девушка исчезла во время эвакуации и больше не выходила на связь.

Музыканты пояснили, что Екатерина всегда находилась за стойкой мерча на концертах.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.