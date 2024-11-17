Ходил на концерт рэперши Мэйби Бэйби: 17-летнего ученика колледжа госпитализировали в тяжелом состоянии

Экстренная медицинская помощь потребовалась 17-летнему юноше в Санкт-Петербурге. Он попал в больницу с сильным алкогольным отравлением, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, молодой человек вместе с друзьями отправился гулять в арт-пространство «Севкабель порт». Там он побывал на концерте известной рэперши Мэйби Бэйби.

Через некоторое время учащийся колледжа продолжил веселиться. По словам юноши, он угостился алкоголем у малознакомых ребят, после чего почувствовал себя плохо.

В тяжелом состоянии несовершеннолетнего доставили в больницу. Сейчас ему уже лучше. После оказания помощи петербуржца отправили домой. Как выяснили журналисты, проблем с поведением у подростка не было. Он профессионально занимается фехтованием и учится на педагога.

Ранее в Москве сотрудник квеста «Кожаное лицо» ударил ножом 14-летнюю девочку. Кроме того, у подростка оказался сломан палец.