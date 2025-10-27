«Хочу вернуться в родной город и быть волонтером»: российскую блогершу отправили в колонию за сожжение паспорта

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о сожжении паспорта. Блогершу, уничтожившую документ, отправили в колонию, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

24-летняя девушка летом этого года записала видео, на котором сожгла паспорт. В процессе она заявила подписчикам, что устала и с нетерпением ждет прибытия правоохранителей.

В итоге блогершу задержали и обвинили в хулиганстве и надругательстве над государственными гербом и флагом. Девушка признала вину и объяснила свой поступок тем, что находилась под влиянием эмоций.

«Хотела бы извиниться перед всеми гражданами РФ. Не хотела разжигать конфликт. Хочу вернуться в родной город и быть волонтером», — заявила фигурантка дела.

За свои действия блогерша получила 2 года лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии-поселении.

