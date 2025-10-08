Певца Шарлота переведут из колонии-поселения в учреждение общего режима

Осужденного певца Эдуарда Шарлота переведут из колонии-поселения в учреждение общего режима. Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу артиста, и теперь он будет отбывать свой срок в более суровых условиях. Об этом пишет Telegram-канала РЕН ТВ | Новости.

В августе областная прокуратура приняла решение о переводе певца из-за многочисленных дисциплинарных взысканий. Сообщается, что исполнитель неоднократно нарушал режимные требования. По данным надзорного ведомства, он оказывал негативное влияние на других заключенных.

В ходе недавнего заседания в суде, артист вел себя вызывающе. Он отказывался от помощи адвоката, уточняя, что якобы не знаком с ним. Также во время процесса он кричал: «Я не признаю этот цирк!».

Напомним, что в декабре 2023 года Шарлот был приговорен к 5,5 годам колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик в Сети, на котором артист разорвал георгиевскую ленточку в форме буквы Z и растоптал ее.

Вдобавок музыкант в обнаженном виде исполнял пародию на мотив песни «День Победы» и прибивал к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и христианский крест.

Ранее сообщалось, что суд отказал певцу Шарлоту в отправке в зону СВО.