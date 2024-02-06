«Хочу найти верного друга и устроить теракт»: российская школьница описала в дневнике мечту расстрелять одноклассников

В Ижевске у восьмиклассницы нашли дневник, в котором она описывала мечту расстрелять детей в школе. Об этом 14-летняя девочка писала с августа 2023 года. Подробности стали известны Telegram-каналу Baza.

По информации источника, вычислить подростка удалось при помощи поисковых запросов. Местные следователи получили сигнал из Москвы, что она часто смотрела видео о нападении на учебные заведения и посещала сайты, где описывались убийства несовершеннолетних. После этого в доме школьницы был проведен обыск, в ходе которого удалось найти ее дневник. В нем была запись: «Я хочу найти верного друга и устроить теракт».

Известно, что о личной тетради девочки знала ее мама. Она ее увидела, когда дочь сильно поругалась с отцом. Тогда подросток писала на страницах, что ненавидит папу и мечтает его убить. Родительница не придала этому значения, списав все на сильную эмоциональность ребенка.

Также школьница объяснила матери и цитату, которая заинтересовала следователей. Она сообщила, что на самом деле никогда не хотела причинять людям боль, просто ей было интересно понять мотивацию сверстников, которые устраивают стрельбу.

Отметим, что девочка не интересовалась оружием, хорошо училась в школе и имела друзей. В семьей у нее хорошие отношения, лишь иногда ссоры происходят с братом. В комнате подростка, кроме дневника, не было найдено больше никакой атрибутики, связанной с массовыми убийствами.

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах и оправдании терроризма.

Ранее в Москве школьница пообещала расстрелять одноклассников ради популярности.