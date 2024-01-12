Baza: в Москве школьница пообещала расстрелять одноклассников ради популярности

В Москве школьница создала Telegram-канал, в котором пообещала расстрелять весь свой класс. Однако осуществлять угрозы она не собиралась, а записала видео ради популярности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, девятиклассница хотела обрести известность. Для этого она начала вести личный блог еще в апреле 2023 года. Однако подписчиков у нее было немного. Тогда девочка решила повысить просмотры при помощи видеосообщения, в котором рассказала о своих планах устроить в школе теракт.

О публикации подростка узнала ее мама и провела с ней профилактическую беседу, после которой ролик был удален из Сети. Однако кто-то успел сделать скриншот и распространить его. В январе 2024 года его увидели в учебном заведении девочки, и работники сразу же вызвали полицию. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов девятиклассница призналась, что не собиралась расстреливать одноклассников, просто хотела стать популярной.

Отметим, что девочка довольно известна в школе, однако у нее не складываются отношения с учителями.

Ранее в Подмосковье задержали подростка, собиравшегося расстрелять детей в школе.