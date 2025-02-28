Хирурги удалили паразита-близнеца из 17-летнего парня

В Индии медикам удалось успешно прооперировать юношу, в теле которого были останки его «паразитарного» близнеца. Об этом сообщает BBC.

Уникальную операцию провели врачи медицинского центра в Дели. Парень 17 лет носил в своем теле прикрепленного к своей брюшной полости не ставшего человеком брата-близнеца.

Специалисты рассказали, что подобное явление встречается в медицине менее чем у одного из ста тысяч человек. Паразитическим близнецом принято называть недоразвитого сиамского близнеца.

У несовершеннолетнего были полностью сформированные таз, конечности и наружные половые органы, весившие около15 килограммов. Они чувствовали изменение температуры, прикосновения, боль.

За 2,5 часа операции хирурги удалили все лишнее из тела юноши. Спустя четыре дня после медицинского вмешательства пациент был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Незадолго до этого пермские хирурги извлекли осколок из сердца раненного на СВО бойца.