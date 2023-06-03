Грудничок умер на руках у врачей после кровотечения из носа и высыпаний на теле

Двухнедельный малыш умер на руках сотрудников скорой помощи. У девочки было кровотечение и сыпь на теле. Это случилось в Санкт-Петербурге в Невском районе.

Отец грудничка позвонил в скорую помощь. По его словам, у малыша с утра пошли пятна по телу, и было кровь из носа. Врачи не смогли спасти ребенка.

Согласно информации от «Фонтанки», у малыша не было обнаружено признаков насильственных действий. При этом родители не стоят на учете в полиции. Семья оценивается как благополучная.

Отмечается, что точная причина смерти ребенка будет выяснена после судмедэкспертизы, пишет Фонтанка.

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