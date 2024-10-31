Хирург во время операции случайно удалил пациенту печень вместо селезенки

В США хирург во время операции по удалению селезенки случайно удалил печень. В результате врачебной ошибки пациент скончался.

Как пишет Kp.ru, ассистировавший медперсонал был шокирован, когда врач положил на стол печень вместе с селезенкой и заявил, что операция успешно завершена.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что это не первая ошибка хирурга. В 2023 году его временно лишали лицензии за то, что он удалил часть поджелудочной железы вместо надпочечника.

Кроме того, у третьей пациентки вместо создания илеостомы хирург выполнил резекцию желудка. Ошибка врача привела к смерти пациентки. На данный момент хирург не имеет права работать в больницах Флориды и Алабамы.

Ранее жительница Подмосковья обратилась к врачам с необычной проблемой. У 20-летней девушки на ушах образовались двухсантиметровые шаровидные наросты, напоминающие серьги.