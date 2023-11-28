Хирург Вдовин украл из московского ресторана бокалы на миллион рублей

Пластический хирург Александр Вдовин похитил из ресторана в Москве бокалы на миллион рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, медик посетил мероприятие «Топ-50 лучших персон», которое было организовано в стенах ресторана Lamborghini на Большой Полянке. Вдовин получил премию, а затем на банкете вместе со знакомыми сложил шесть фужеров из французского хрусталя в пакеты. Уточняется, что момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сотрудники ресторана потребовали хирурга вернуть бокалы, однако тот проигнорировал просьбу и ушел из заведения.

В результате директор Lamborghini обратилась с заявлением в полицию, оценив ущерб в один миллион рублей. Представители заведения также выступили с критикой врача и посоветовали пациентам «не доверять свою жизнь» в его руки.

В то же время в разговоре с телеканалом «360» PR-менеджер Вдовина подчеркнула, что хирург не крал бокалы, а приобрел их у официанта за 6 тысяч рублей.

Ранее хирург Вдовин признался, что неудачная блефаропластика может привести к вывороту века.