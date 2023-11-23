«Выворот века»: пластический хирург Вдовин рассказал об ошибках коллег и страшных последствиях

Пластический хирург Александр Вдовин в интервью порталу «Страсти» рассказал о том, как исправляет ошибки других хирургов. По словам специалиста, иногда ситуации бывают очень серьезными. К примеру, после неудачной блефаропластики можно получить выворот века.

Специалист пояснил, что к нему часто обращаются после неудачных операций у других хирургов. В основном это касалось блефаропластики и булхорна (пластическая операция по подтяжке верхней губы, – прим. «Страсти»).

«Бывали моменты, что при удалении комков Биша не весь комок удалялся. Люди приходили на коррекцию слизистой, приходилось делать повторную операцию по удалению комков Биша и уже после этого делать коррекцию слизистой», – рассказал Вдовин.

Александр пояснил, что самое сложное – переделывать глаза. Иногда пациентам после неудачных манипуляций нужна реконструкция, а не просто помощь пластического хирурга. Глаза в таком случае приходится «спасать».

«Это очень сложная тема, особенно если неправильно сделана блефаропластика нижнего века: человек может получить такую уже, увы, распространенную историю как выворот века. Это исправить уже практически невозможно, только реконструктивная хирургия может помочь это сделать», – объяснил эксперт.

Полное интервью с пластическим хирургом Александром Вдовиным о его карьере, спорах с Тимуром Хайдаровым и мифах о пластических операциях можно прочитать здесь.